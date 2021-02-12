Вильфанд рассказал, что несколько регионов России в ближайшие дни ожидает опасная погода

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Опасная погода прогнозируется в Черноземье, Южном федеральном округе (ЮФО), Крыму, на Урале и в Нижнем Поволжье в ближайшие дни. Там ожидаются сильные осадки всех видов, гололед и усиление ветра, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существенно будет ухудшаться погода в Черноземье: и в Курской, и в Белгородской, и в Липецкой, в Воронежской, и в Тамбовской областях будут дождь, снег, мокрый дождь, а самое опасное - гололед, который будет оседать и на проводах, и на ветвях деревьев. Кроме того, будет налипание мокрого снега. Будет по-настоящему сложная и неблагоприятная погода", - сообщил он.

По словам Вильфанда, опасная погода также придет и в регионы ЮФО, где ожидается весь спектр осадков и усиление ветра.

"Еще более сложная и опасная ситуация будет в Южном федеральном округе. В Краснодарском крае, Крыму ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 15-25 м/с. Будет весь спектр осадков: дождь, снег, мокрый снег. Также будет налипание мокрого снега, гололед. В Ростовской области и на Черноморском побережье аналогичная погода", - отметил он.

В горах Крыма порывы ветра будут достигать 35 м/с. Непогода будет сопровождаться резким и заметным похолоданием с 13-14 февраля - ночная температура будет опускаться до восьми-пяти градусов мороза.

Неблагоприятная погода ожидается также в Нижнем Поволжье и на Урале, где будут сильные осадки, усиление ветра и гололед.