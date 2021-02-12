Суд в США приговорил украинца к семи годам тюрьмы за электронное мошенничество

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Суд в США приговорил гражданина Украины Александра Мусиенко к более чем семи годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег в интернете. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства юстиции США.

В документе отмечается, что 38-летний выходец из Одессы был задержан в 2018 году в Республике Корея и экстрадирован в США в 2019 году. В Соединенных Штатах он признал себя виновным в электронном мошенничестве. По информации властей, с 2009 по 2012 год Мусиенко сотрудничал с хакерами из стран Восточной Европы с тем, чтобы обманным путем получить средства на сумму свыше $3 млн с банковских счетов американских компаний.

Согласно заявлению Минюста, он легализовывал на территории США средства, похищенные хакерами. Эта задача возлагалась на частных лиц, которых Мусиенко нанимал обманом для выполнения обязанностей финансовых помощников. Они в условленное время перечисляли похищенные средства на свои банковские счета и сразу переводили их на посторонние счета, зарегистрированные за пределами Соединенных Штатов.

Украинец приговорен к тюремному заключению на срок 87 месяцев. Кроме того, он согласно предписанию суда должен будет возместить убытки на сумму $98,7 тыс.