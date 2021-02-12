Дальневосточники выстроились в очереди в кассы "Аэрофлота" за субсидированными билетами

ТАСС, 12 февраля. Жители дальневосточных регионов в пятницу создали очереди в кассы авиакомпании "Аэрофлот", которая начала продажу субсидируемых билетов в Москву, сообщают корреспонденты ТАСС. Для уменьшения ажиотажа перевозчик увеличил время работы касс до 23:30.

В пятницу "Аэрофлот" открыл продажу билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Перевозки по субсидируемым тарифам, таким образом, для жителей региона окажутся дешевле действующих "плоских" тарифов.

Очереди за билетами с утра в пятницу наблюдаются во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Магадане. На Сахалине записываться в листы ожидания за субсидированными билетами люди начали еще за неделю до открытия продаж. К кассе во Владивостоке жители города начали прибывать за несколько часов до открытия, которое состоялось в 06:00 (23:00 мск).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, для удобства пассажиров "Аэрофлот" увеличил время работы офисов собственных продаж. До 23:30 будут работать кассы во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске, до 22:00 - в Петропавловске-Камчатском и до 21:30 в Магадане. Такой режим установлен до середины следующей недели. Кроме того, билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте авиакомпании, в уполномоченных агентствах, либо обратившись в круглосуточный контакт-центр.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу, "в том числе, чтобы слетать в отпуск, к родственникам или на лечение". Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок. 23 января правительство России одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.