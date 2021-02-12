Вильфанд сообщил, что последствия мощного снегопада в Москве будут устранять неделю

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Снегопад в Москве будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. Последствия такого мощного снегопада придется устранять не менее недели после завершения, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля. За три дня выпадет примерно 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.

"Будут все условия для порывистого ветра до 15-18 м/с. Значит, будет метель, заносы на дорогах, накаты снежные. Перемещаться на автомобилях будет очень затруднительно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, последствия снегопада будут доставлять неудобства москвичам еще минимум неделю после его завершения.

"Такое количество снега убрать быстро не получится, потребуется длительный период. Минимум неделя", - отметил метеоролог.