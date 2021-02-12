Ночь на 12 февраля в Благовещенске стала рекордно теплой за историю метеонаблюдений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Синоптики назвали ночь с четверга на пятницу в Благовещенске самой теплой в феврале за всю историю метеонаблюдений - столбики уличных термометров понизились до минус 4,6 градуса, сообщается в пятницу в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На утро 12 февраля можно сказать следующее: состоялся температурный рекорд ночи в Благовещенске. Никогда прежде на это число февраля она не была такой теплой. Столбик термометра понизился до отметки минус 4,6 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средней минимальной температурой на эту дату считается значение минус 25 градусов. Прежний рекорд, который был отмечен год назад, составлял минус 10,5 градуса. До этого рекордом месяца считалась температура в ночь на 27 февраля 2019 года - минус 5,1 градуса.

Амурскую область до 13 февраля пересекает активный циклон, при его прохождении ожидаются резкие изменения погоды, в частности повышение температур, снег, ветер до 15 м/с. В связи с этим госавтоинспекция Амурской области призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, отложить дальние поездки.

В пятницу по северу Амурской области температура до минус 15 градусов, по югу до минус пяти, минус 10 градусов, местами до минус 20 градусов. По северу региона ожидаются осадки, по югу - метели.