В правительстве Японии появился министр, ответственный за проблемы одиноких

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром, ответственным за проблемы одиноких жителей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

Ранее такой должности в японском правительстве не было. "Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи", - сказал Като. По его словам, проблемы одиноких жителей особенно обострились в Японии в период пандемии.

Количество самоубийств в Японии в 2020 году увеличилось впервые за 11 лет. Согласно предварительным данным японской полиции, этот показатель в прошлом году вырос на 3,7 п. п. и достиг 20 919. Отмечается, что хотя число самоубийств среди мужчин снизилось на 1 п. п. до 13 943, продемонстрировав снижение 11-й год подряд, число случаев суицида среди женщин возросло на 14,5 п. п., достигнув самой высокой за последние пять лет отметки (6 976 случаев).

По мнению японских экспертов, косвенно на это могла повлиять пандемия, поскольку отсутствие гарантий занятости и повышенная нагрузка по уходу за детьми и домом в период, когда многие люди вынуждены больше времени проводить дома из-за угрозы заражения, повышает уровень стресса у женщин куда сильнее, чем у мужчин.