На Байкале стартовала трехдневная экстремальная гонка по льду на коньках и велосипедах

ИРКУТСК, 12 февраля. /ТАСС/. Рекордное число участников (69) заявилось в 2021 году на экстремальный марафон по льду Байкала на коньках и велосипедах "Ледовый шторм", который в пятницу стартовал в Иркутской области. За три дня экстремалам предстоит преодолеть 210 км, сообщила ТАСС представитель гонки Юлия Фадеева.

"Сегодня в 09:05 (04:05 мск) участники стартовали с сильным попутным ветром, холодно, лед сложный. Участников 69. В этом году их на 15 больше, чем в прошлом. У нас уже в прошлом году было рекордное число участников, а в этот раз новый рекорд", - сказала Фадеева.

В гонке участвуют жители Иркутской области и других регионов Сибири, приехали экстремалы из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Нижнего Тагила, а также из Чехии. Рекорд по числу участников организаторы гонки объясняют тем, что в связи с пандемией у жителей России ограничены возможности для выезда на отдых за рубеж, поэтому люди выбирают направления внутри страны. Чтобы участвовать в "Ледовом шторме" необязательно быть профессиональным спортсменом.

Марафон, который проводится ежегодно с 2013 года, проходит в двух дисциплинах - коньки и велосипеды. Маршрут гонки проложен по льду Байкала от поселка Сахюрта до поселка Листвянка. 210 км экстремалы должны преодолеть за три дня, на ночь они будут останавливаться на турбазах в населенных пунктах Бугульдейка и Большое Голоустное.

Как сообщал ТАСС, этой зимой ледовую обстановку на Байкале осложняют ветра, перепады температур и частые землетрясения. Сильным ветром отрывает льдины, а сейсмическая активность приводит к образованию многочисленных трещин и торосов - скоплений обломков льда, под которыми могут скрываться трещины, разломы и открытая вода.