В Приморье заработала пилотная программа социального воздействия

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Проекты социального воздействия в сфере здравоохранение и соцзащиты начали реализовывать в десяти районах Приморья. Регион вошел в пилотную программу по внедрению программы, оператором которой является госкорпорация ВЭБ.РФ, а исполнителем - "Почта России", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России".

"Проекты социального воздействия в сфере социальной защиты и здравоохранения стартовали в Приморском крае. Проекты направлены на повышение качества жизни граждан Приморского края, которые проживают в отдаленных районах. "Пилоты" будут реализованы в период с февраля 2021 по январь 2022 года", - говорится в сообщении.

Задача проекта в сфере социальной защиты - изменить подход к оформлению социальных контрактов от заявительного характера к выявительному. Планируется, что почтальоны будут выявлять семьи с низким доходом и помогать им оформить социальные контракты, чтобы люди получили возможность создать свой бизнес или получить профессию при финансовой поддержке государства. Социальный эффект будет достигнут при условии оформления социальных контрактов для 270 малоимущих семей, выявлении не менее ста семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и мониторинге ситуации в 12 тыс. семей с детьми.

"Почтальоны проведут социальный опрос односельчан и постараются найти семьи, которым необходимы деньги для реализации своих идей: развития собственного дела, обучения или улучшения жилищных условий. Наша первоочередная задача - помочь людям со сбором документов для оформления социального контракта в министерстве труда Приморья. После оформления соцконтракта почтальон напомнит его участникам о предоставлении отчета о выполнении обязательств и изменении благосостояния семьи", - разъяснил директор макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России" Максим Костин, слова которого приводят в сообщении.

В здравоохранении

Социальный проект в здравоохранении должен вовлечь в диспансеризацию до 2,5 тыс. человек и обеспечить доставку лекарств на дом для 5,5 тыс. граждан. "Для здравоохранения Приморского края очень важно, что с помощью простого и действенного механизма будут привлечены к профилактическим медицинским мероприятиям граждане в отдаленных труднодоступных сельских районах. В том числе приоритет будет отдан тем, кто не посещал медицинские организации более трех лет. Кроме того, этот проект дает возможность помочь самым малозащищенным категориям населения, лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи в связи с инвалидностью", - отметила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Проекты социального воздействия направлены на достижение национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным.