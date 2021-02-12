Арбитражный суд Якутии признал застройщика "Строймонтаж-2002" банкротом

ЯКУТСК, 12 февраля. /ТАСС/. Застройщик ООО "Строймонтаж-2002", объект которого из-за нарушения сроков включен Единый реестр проблемных объектов, признан банкротом. Это позволит восстановить права 193 дольщиков, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Якутии.

"11 февраля 2021 года решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) застройщик ООО "Строймонтаж-2002" признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства сроком на год", - говорится в сообщении.

Признание застройщика банкротом позволит восстановить права 193 участников долевого строительства, которые вложили свои деньги в строительство многоквартирного дома по улице Кальвица в Якутске, отметили в ведомстве.

Строительные работы по объекту должны были быть завершены в 2018 году. "Проводились встречи и совещания, где застройщик обещал привлечь на достройку заемные средства, но ни одно из своих обещаний он так и не выполнил", - отмечается в сообщении. При этом строительные работы не велись с 2019 года.

Дело о банкротстве в отношении застройщика было возбуждено в 2018 году. Инициаторами выступили кредиторы, физические и юридические лица. По предложению Минстроя Якутии, в декабре 2020 года в суд поступил иск публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", на тот момент в производстве суда находилось более 30 заявлений о признании застройщика банкротом.

Решение Арбитражного суда Якутии не вступило в законную силу.