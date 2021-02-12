Минюст намерен к марту разработать концепцию единого портала бесплатной правовой помощи

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ планирует к марту разработать концепцию проекта по созданию "Единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи", который на первом этапе будет апробирован в 10 пилотных российских регионах. Об этом ТАСС сообщила в пятницу первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Реализация проекта по созданию "Единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи" возложена на Министерство юстиции РФ. Минюст сейчас разрабатывает концепцию проекта, она должна быть готова к марту и направлена в Минцифры на согласование", - сказала она.

Сенатор напомнила, что идею создания такого портала впервые высказали в 2019 году в Совете Федерации. Предполагается, что каждый российский регион будет иметь на портале собственные разделы и актуализировать содержащуюся в них информацию. "Минюстом принято решение, что эта работа [по созданию портала] пройдет в три этапа. На первом этапе его откроют и апробируют в пилотных 10 регионах. В качестве возможных пилотных территорий рассматриваются Республика Татарстан, Вологодская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Ульяновская области и Краснодарский край", - рассказала Рукавишникова.

По ее словам, при создании портала будет учтен успешный опыт реализации регионального проекта "Правовая помощь онлайн" через МФЦ в Ростовской области, которую сенатор представляет в Совфеде. Она рассказала, что особенность этого уникального проекта состоит в том, что он позволяет получить бесплатную правовую консультацию любому жителю донского края. "Соответственно, цель федерального портала - сделать доступной юридическую бесплатную онлайн-консультацию для каждого жителя России. Этот ресурс должен стать единой точкой входа в мир правовой информации и правовых услуг не только для россиян, но и для любого иностранца, находящегося на территории России и владеющего русским языком", - отметила парламентарий.

Она уточнила, что по типовым направлениям, в которых обычно требуется адвокат, будут даны понятные человеку любого возраста пошаговые инструкции. Для решения более сложных вопросов, где помощь квалифицированного юриста обязательна, представлены реестры профессиональных адвокатов и юристов региона. "Кроме того, на портале предполагается ведение актуальной базы нормативных правовых актов, обучающий алгоритм по работе с этим информационным ресурсом, интерактивная карта - навигатор. Также планируется создание версий для слабовидящих и слабослышащих, встроенного голосового управления, обеспечение доступа к порталу с любого цифрового устройства", - рассказала первый зампред комитета СФ.

Этапы реализации проекта

Как рассказал ТАСС руководитель Научного центра правовой информации при Министерстве юстиции РФ Юрий Даценко, реализация проекта будет осуществлена в трехлетний период - с 2021 по 2023 годы. В 2021 году предполагается создание портала правового просвещения с подключением 10 пилотных регионов и проектирование остальных подсистем цифровой платформы ФГИС "Правовая помощь". В 2022 году планируется создание и развертывание цифровой платформы ФГИС в 10 пилотных регионах, а в 2023 году, как ожидается, цифровая платформа заработает на всей территории РФ.

"Использование современных технологий позволит существенно увеличить количество граждан, реализующих свое право на получение гарантированной квалифицированной бесплатной юридической помощи, а также обеспечить доступность получения квалифицированной правовой помощи для всех граждан Российской Федерации", - сказал Даценко.

Кроме того, Рукавишникова напомнила, что закон 2011 года "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" определяет основные категории граждан, которые могут стать получателями такой поддержки от государства. В нем также перечислены конкретные случаи, по которым помощь бесплатна для ее получателя, органы и организации, уполномоченные ее предоставлять. По ее словам, в России правом получения подобной поддержки обладают около 30 млн человек. При этом за первое полугодие 2020 года за ее оказанием обратились порядка 300 тыс. россиян.

Сенатор также уточнила, что по закону каждый регион может расширять как список получателей бесплатной юридической помощи, так и случаи, в которых она предоставляется. "Поэтому количество реальных претендентов на подобную господдержку, с учетом региональных дополнений к закону, намного больше названной цифры. К примеру, в Ростовской области региональный закон определяет более 50 категорий ее получателей. За 2020 год в регионе за оказанием такой поддержки к адвокатам пришли 3 129 человек, еще 3 910 жителей области обратились за бесплатной правовой помощью в органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения", - сказала Рукавишникова.