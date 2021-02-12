Более 120 человек прибыли в Индию из России на первом рейсе в формате "воздушного пузыря"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 февраля. /ТАСС/. Более 120 человек, в основном граждан Индии и России, прибыли в пятницу в Нью-Дели на первом рейсе из России в формате так называемого воздушного пузыря (т.е. только для граждан оговоренных сторонами государств). Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в руководстве делийского международного аэропорта им. Индиры Ганди.

"Рейс из России приземлился. На борту 126 человек, в основном это граждане Индии и России", - сказал сотрудник аэропорта.

Рейс компании "Аэрофлот" прибыл в соответствии с соглашением о "воздушном пузыре", которое заключили российская и индийская стороны и которое вступило в силу 12 февраля 2021 года. В соответствии с этим соглашением, в Индию могут прибывать индийские граждане, находящиеся в России, а также российские граждане, имеющие различные виды виз, за исключением туристической визы - иностранных туристов индийская сторона пока не принимает.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении рейсов в Индию по маршруту Москва - Дели, которые будут выполняться с 12 февраля по пятницам и воскресеньям, обратные рейсы по маршруту Нью-Дели - Москва - по субботам и понедельникам.

Регулярное авиасообщение между Россией и Индией было прекращено в марте минувшего года из-за пандемии коронавирусной инфекции. С тех пор было организовано лишь несколько вывозных авиарейсов.