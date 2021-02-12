В ВОЗ считают, что все три вакцины РФ от коронавируса получат рекомендацию к использованию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что все три российские вакцины от новой коронавирусной инфекции получат рекомендацию ВОЗ к использованию. Об этом она сообщила в интервью РБК , опубликованном в пятницу.

"Другой процесс, который делается через ВОЗ, - это временная регистрация в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации. Это рекомендация ВОЗ на основании тщательного анализа всех трех элементов (качества, эффективности и безопасности - прим. ТАСС). Я доверяю национальным регуляторным органам, Россия имеет огромный опыт производства вакцин. Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против желтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ. Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать", - отметила она.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. 20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра имени Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.