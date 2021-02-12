Загрязнение воздуха в Пекине превысило норму ВОЗ в 13 раз

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Сильный смог окутал Пекин в пятницу - первый день нового года по лунному календарю. Согласно данным Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 2,5 в отдельных районах города достигла 339 микрограммов на кубометр при максимально допустимом значении 25 микрограммов на кубометр, установленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Максимальная концентрация вредных веществ в воздухе города была достигнута ранним утром пятницы. К обеду концентрация частиц PM 2,5 снизилась до 223 микрограммов на кубометр, что по-прежнему превышает норму ВОЗ почти в девять раз.

Местные власти рекомендовали жителям без необходимости не покидать свои дома и минимизировать нахождение на открытом воздухе людей пожилого возраста и детей. Согласно прогнозам синоптиков, смог продержится в воздухе над Пекином по меньшей мере еще сутки. За последние три недели среднее качество воздуха в Пекине ни разу не удовлетворяло нормам ВОЗ.

В Китае основными источниками смога являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Частицы PM 2,5 способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и другим заболеваниям.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги.