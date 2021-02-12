Профсоюз Института цитологии и генетики СО РАН не получал от сотрудников жалоб на зарплаты

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Профсоюз Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, чья сотрудница Анастасия Проскурина сообщила президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, не фиксировал жалоб на зарплаты от сотрудников, сообщил в пятницу ТАСС председатель профсоюзного комитета института Александр Шилов.

"Официальных жалоб, к сожалению, не фиксировалось", - сказал он.

В том числе таких жалоб не поступало и от Проскуриной. Это связано с тем, что профсоюз никак не мог повлиять на ситуацию. Однако его представители неоднократно обращались в федеральное правительство с данной проблемой.

8 февраля на заседании совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила главе государства, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей.

Путин поручил разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. СК и прокуратура также приступили к проверке.