В ВОЗ допустили появление менее уязвимых к имеющимся вакцинам штаммов коронавируса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключает возможности возникновения штаммов коронавируса, которые менее восприимчивы к существующим вакцинам. Об этом она сообщила в интервью РБК , опубликованном в пятницу.

"Нужно быть готовым к появлению штаммов, которые будут менее чувствительны к имеющимся вакцинам. Но у нас уже есть база, и изменить вакцины будет возможно. Конечно, надо быть осторожными, вирус мутирует, и он может поменять белок в любой момент. Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться", - сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что разработчики выясняют эффективность действия существующих вакцин на новые штаммы коронавируса, а также анализируют влияние на них появляющихся после вакцинации антител.