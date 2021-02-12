Усилены меры безопасности у суда, где рассматривают дело Навального о клевете

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности у Бабушкинского суда в Москве, где в пятницу рассматривается уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, возбужденное в отношении Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС с места событий.

У суда дежурит полицейский автобус и кинологические расчеты. Сторонников Навального там не наблюдается. Заседание назначено на 10:00.

Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.