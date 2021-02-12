В ВОЗ назвали мужественным решение ослабить коронавирусные ограничения в России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ослабление в РФ связанных с распространением коронавируса ограничений - мужественное решение, учитывая проделанную работу по информированию населения страны о течении пандемии. Такое мнение в интервью РБК , опубликованном в пятницу, высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Эпидемиологическая ситуация показывает спад [заболеваемости]. Это мужественное решение - ослабить ограничения, при этом много сделано для просвещения людей, для понимания, что пандемия не ушла и мы вместе сможем ее преодолеть даже в каком-то более релакс-режиме", - отметила Вуйнович.

По мнению представителя ВОЗ, снятие ограничений помогает возобновить экономику и снять психологическую нагрузку с населения. "Но если эпидемиологическая обстановка ухудшается, ограничения нужно вернуть", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о необходимости правил, подразумевающих использование одноразовых перчаток в общественном транспорте Москвы, Вуйнович указала на отсутствие подобных рекомендаций у ВОЗ. "Крайне рекомендуется дезинфекция поверхностей и рук. Через московский транспорт ежедневно проходит несколько миллионов человек, и возможность распространить инфекцию большая. Зараженный человек может покашлять и закрыть рот рукой, но он может кашлять и в свою перчатку, а другой человек снимет ее и выбросит", - объяснила она.

4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве к маю. При этом он отметил, что проводить массовые мероприятия в Москве пока рано, также преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска.