В Приамурье сняли ограничения на работу общепита и отменили самоизоляцию для пожилых

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Заведения общепита в Амурской области с понедельника, 15 февраля, начнут работать в обычном режиме. Ограничения, введенные в связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, снимаются, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Василий Орлов.

"С 15-го числа снимаем ограничения по времени и по заполняемости залов в заведениях общепита. При этом сохраняем обязательную термометрию на входе", - сказал он.

Кроме того, с понедельника снимается ограничение по обязательной самоизоляции людей в возрасте старше 60 лет.

Также с пятницы, по словам Орлова, снято ограничение на проведение массовых спортивных мероприятий при заполняемости зала на 50%.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января 2020 года. По данным правительства области, в регионе регистрируют менее 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией в день. Всего в области зарегистрировано 20 288 случаев, умерли 148 человек. В регион поступило несколько партий вакцины по 7 тыс. доз.