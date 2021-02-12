Защита Навального 12 февраля подаст жалобу на решение о замене ему условного срока

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты Алексея Навального в пятницу подаст жалобу на решение Симоновского суда Москвы заменить ему условный срок на реальный по уголовному делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Сегодня мы обжалуем решение Симоновского суда", - сказала она, добавив, что в пятницу истекает последний день срока подачи жалобы.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.