В театрах Нижегородской области увеличили до 60% разрешенное число зрителей

ТАСС, 12 февраля. Максимально допустимое число зрителей в театрах и кинотеатрах Нижегородской области увеличили с 40% до 60%. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе внес губернатор Глеб Никитин, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Заполняемость залов - важнейший критерий работы в сфере культуры и развлечений. Теперь допускается заполнение зала не на 40%, а на 60%. Это, в частности, касается театров и кинотеатров. При этом сохраняются остальные требования, связанные с соблюдением социальной дистанции и ношением масок", - цитирует Никитина пресс-служба.

Кроме того, в регионе разрешено проведение конгрессов и выставок с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и рядом ограничений: на входе в зал должна быть организована термометрия, помещение должно быть оснащено системой обеззараживания воздуха, регистрация участников должна проходить в онлайн-формате.

"В мероприятиях подобного рода пока разрешено участие до 50 человек с учетом вместимости зала. После перехода на третий этап снятия ограничений разрешенная численность увеличится до 100 человек", - отметил Никитин.

В Нижегородской области подтверждено 89 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 81 539 человек выздоровели, 2 259 пациентов умерли.