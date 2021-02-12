Защита Навального заявила отвод судье, рассматривающей дело о клевете на ветерана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Защита Алексея Навального в пятницу заявила отвод судье Вере Акимовой, ведущей процесс по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент ТАСС.

"Судья продемонстрировала зависимость от обвинения, не обеспечила состязательности сторон. Кроме того, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием", - отметила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Судья Акимова открыла заседание в пятницу с замечания Навальному за неуважение к суду, сразу после этого она сделала аналогичное замечание адвокату Ольге Михайловой. После этого судья попыталась передать слово прокурору Екатерине Филипповой для предоставления доказательств, но защита заявила об отводе судьи. Согласно доводам адвокатов, некомпетентность и ангажированность судьи выразилась в передаче некоторым телеканалам видеозаписи предшествующего заседания, хотя, согласно официальному заявлению суда, видеосъемка заседания не велась. Также защита заявила о незаконности допроса потерпевшего и свидетеля в режиме видеосвязи.

"На основании широкого перечня фактов защита считает, что судья Акимова необъективна и несамостоятельна, не может вести данный процесс", - заявила адвокат Михайлова. Отвод будет рассмотрен самой судьей Акимовой после того, как все стороны процесса выскажут свои позиции.

"Я очень разочарован и хочу еще раз обратить внимание на ваше поведение, когда вы каждый раз, когда свидетели обвинения не могли ответить на вопросы, прерывали процесс и помогали им выйти из зала, чтобы получить консультации от каких-то людей", - сказал в свою очередь обвиняемый. "Вы всех перебиваете и всем делаете замечания. Вам нужно отвести себя, прекратить позориться и усовершенствовать свои знания о законах РФ", - считает Навальный.

Представитель государственного обвинения выступила против отвода судье Вере Акимовой.

"Защита привела оценочные суждения и однобокие комментарии, каких-либо объективных доказательств, свидетельствующих о заинтересованности или некомпетентности судьи, не представлено", - заявила прокурор Екатерина Фролова.

Как передает корреспондент ТАСС, на заседании жены Навального в зале нет.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

В новость внесены изменения (10:32 мск) - добавлена позиция прокурора.