В Омской области кинотеатрам, театрам и концертным залам разрешили заполнять 75% залов

ОМСК, 12 февраля. /ТАСС/. Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области, где в начале февраля количество выявляемых случаев инфицирования в сутки снизилось до 170-150, разрешило кинотеатрам, театрам и концертным залам с 15 февраля увеличить заполняемость залов с 50 до 75%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Сегодня приняты послабления в ограничениях для учреждений культуры. Ранее заполняемость кинотеатров, концертных залов была 50%. Сейчас даем возможность с соблюдением всех санитарных норм увеличить заполняемость залов до 75%", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

Он отметил, что в регионе последние две недели снижается уровень заболеваемости. Поэтому ранее приняли решение с 12 февраля разрешить предприятиям кафн и ресторанов работать в обычном режиме и открыть детские развлекательные центры в торговых комплексах. С 15 февраля болельщики получат возможность посещать спортивные мероприятия.

По его словам, в медицинских учреждениях свободно почти 40% мест для коронавирусных больных. Поэтому штаб решил вывести 170 перепрофилированных коек из ковидной госпитальной базы. "Но в то же время мы приближаем специализированную помощь в лечении коронавируса к муниципальным районам. Принято решение открыть 60 мест для больных с COVID-19 еще в четырех районах", - сказал Бурков.

По данным федерального штаба, в Омской области по состоянию на 11 февраля выявили 39 006 инфицированных коронавирусом, из которых 35 680 выздоровели, 1 136 умерли.