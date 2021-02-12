На Кубани начались археологические раскопки перед строительством трассы к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Археологические раскопки и разминирование территории начали в Краснодарском крае перед реализацией первого этапа строительства новой трассы к Крымскому мосту, сообщил ТАСС и.о. начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владимир Пивовар в пятницу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань" добавили, что проведение археологических работ является обязательным для сохранения культурного наследия страны. Для обеспечения безопасности специалистам предстоит обследовать территорию площадью более 2,5 тыс. га для выявления взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, работы будут завершены весной

"В настоящее время производятся подготовительные работы, в том числе геодезические, земельно-кадастровые, получаются необходимые разрешительные документы, начата разработка рабочей документации дороги. Также приступили к разминированию территории и археологическим раскопкам", - сказал Пивовар.

Накануне Главгосэкспертиза России сообщала о выдаче положительного заключения по проекту строительства первого этапа новой трассы из Краснодарского края к Крымскому мосту - участка дороги от Краснодара до хутора Белый.

В Краснодарском крае начнется строительство 119-километрового участка трассы А-289, ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. По новой дороге из Краснодара до Крымского моста можно будет добраться менее чем за два часа вместо четырех-пяти нынешних.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.