Более 2 тыс. детей родилось в Подмосковье в 2020 году благодаря ЭКО

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. детей появилось на свет в Московской области в 2020 году после проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В Подмосковье внедрены современные репродуктивные технологии. Они помогают бесплодным парам стать родителями. В Московской области в 2020 году после успешно проведенных процедур экстракорпорального оплодотворения на свет появилось более 2 тыс. детей", - сказало в пресс-службе.

В министерстве сказали, что с сентября 2020 года во всех перинатальных центрах Московской области созданы кабинеты репродуктивного здоровья. Они призваны помочь семейным парам, у которых беременность не наступает более года, стать родителями.

"Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Экстракорпоральное оплодотворение, криопротокол - эти технологии позволяют исполнить мечту стать родителем. Напомним, что в Московской области это бесплатно, в рамках полиса ОМС", - процитировали в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.