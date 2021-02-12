МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Чувашского национального музея со 100-летием со дня открытия. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Основанный представителями научной и творческой интеллигенции, известными краеведами и этнографами, ваш замечательный музей является одним из старейших учреждений культуры республики и настоящим центром притяжения для тех, кто интересуется историей родного края, самобытными традициями, устоями и обычаями чувашского народа", - говорится в поздравлении.

Путин отметил уважение, с которым коллектив музея относится к заветам своих предшественников. "Ваша исследовательская, экспозиционная работа, востребованные образовательные, просветительские, информационные проекты обогащают культурную, общественную жизнь столицы Чувашии и региона в целом, служат воспитанию подрастающего поколения", - говорится в телеграмме главы государства.

Центральный чувашский музей, ныне Чувашский национальный музей, был учрежден в Чебоксарах 12 февраля 1921 года.