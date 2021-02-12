В Коми и НАО вновь отменили занятия в школах из-за морозов

ТАСС, 12 февраля. Морозы чуть ослабли в Республике Коми и Ненецком автономном округе (НАО), однако в большинстве муниципалитетов вновь отменили занятия в школах, преимущественно для учеников младших классов, сообщают администрации муниципалитетов и регионов.

В Ненецком округе сохраняются морозы на 10 и более градусов ниже климатической нормы. В регионе в пятницу около минус 30 градусов, ветер 3 м/с, отменены занятия в 1-4 классах. "12 февраля для 1-4 классов первой и второй смены в школах Нарьян-Мара и Искателей установлен актированный день. По усмотрению родителей возможно непосещение учебных занятий учащимися этих классов. При этом учебный процесс продолжается: для ребят, пришедших в школу, занятия проводятся, а школьники, оставшиеся дома, выполняют задания, внесенные в электронный дневник", - говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО.

В Республике Коми температура ночью составляет 27-32 градуса мороза, при прояснении до минус 37-42 градусов, на юге региона - местами до минус 33 градусов. В большинстве городов и районов отменены занятия для учеников начальной школы.

"Температура наружного воздуха на 06:00 мск составила - 26 градусов, ветер северный 1-2 м/с. В соответствии с прогнозом и на основании постановления администрации Сыктывкара принято решение об отмене занятий в муниципальных образовательных учебных заведениях с 1 по 4 классы", - сообщается на сайте администрации столицы Коми.

В Воркуте не учатся школьники с 1 по 5 классы. В заполярном городе ожидается в пятницу до 33 градусов мороза в сочетании с ветром скоростью 5 м/с. Временами прогнозируется мгла, дымка и ухудшение видимости до 500 м. В приполярной Инте не учатся школьники 1-9 классов, в Ухте, Усинске отмена занятий для учеников 1-4 классов. Не учатся также ученики младших классов в большинстве сельских районов Коми.

По прогнозу ЦГМС Коми, 13-14 февраля в регионе ожидается ночью до минус 28-33 градусов, на востоке республики - до минус 37 градусов, днем - минус 21-31 градус, на юге Коми - около 20 градусов ниже нуля. В воскресенье прогнозируются метели и сильные снегопады. Ранее главное управление МЧС РФ по Коми предупреждало о сохранении аномальных морозов до 16 февраля.