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Пандемия COVID-19

В Тегеран отправили вторую партию вакцины "Спутник V"

Первую партию российской вакцины доставили в Тегеран 4 февраля

ТЕГЕРАН, 12 февраля. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была в пятницу отправлена в Тегеран на самолете. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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"Вторая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как и обещали представители российского Минздрава, была в четверг вечером доставлена в иранское посольство. В пятницу она была отправлена в Тегеран специальным рейсом", - цитирует его агентство IRNA.

Первая партия российской вакцины была доставлена в Тегеран 4 февраля.

Во вторник в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". На первом этапе предполагается прививать работников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет. Использование вакцины иранского производства планируется начать в стране в апреле.

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ИранРоссияПандемия COVID-19
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