Нарышкин: заключающих сделки с враждебными России странами нельзя назвать оппозиционерами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Людей, которые заключают сделки со спецслужбами враждебных России стран, нельзя называть оппозиционерами, их следует назвать по-другому, считает глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин", - сказал Нарышкин журналистам в пятницу.

Оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны можно поставить в один ряд с пособничеством нацистам, заявил Нарышкин на открытии выставки "Ни меры, ни названья, ни сравнения".

"Конечно же, безнравственны и кощунственны оскорбления в адрес наших уважаемых ветеранов из поколения победителей. И те, кто на эти оскорбления идет осознанно, ставят себя в один ряд с пособниками нацистов", - сказал он.

Глава службы внешней разведки РФ обратил внимание, что в наши дни подавляющее большинство россиян не приемлют безнравственных и злонамеренных попыток исказить правду о подвиге советского солдата-освободителя, правду о трагедии Холокоста и о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Однозначная оценка злодеяниям нацистов, данная международным Нюрнбергским трибуналом, не подлежит пересмотру, а преступления нацистов не имеют срока давности", - подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "РЕН ТВ" сообщала, что в понедельник постпредство Польши при ЕС провело онлайн-встречу с представителями российской оппозиции, в которой приняли участие не только государства - члены ЕС, но и представители таких стран, как США и Великобритания. Комментируя эту онлайн-встречу, Захарова заявила, что один из участников конференции Владимир Ашурков ранее фигурировал в видео, где он встречался с представителями британских спецслужб и обсуждал возможность финансирования акций протеста на территории России. Она добавила, что это пример "абсолютно незаконного, неправового, агрессивного наступления на нас" со стороны Запада.