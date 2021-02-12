В Общественной палате Москвы обсудят установку памятника на Лубянской площади

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комиссия столичной Общественной палаты 16 февраля обсудит необходимость установки памятника на Лубянской площади в центре Москвы. Об этом сообщил зампредседателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.

"Во вторник (16 февраля - прим. ТАСС) собираю, в том числе и по этому вопросу, комиссию Общественной палаты нашей, потому что это все-таки центр Москвы. Мы пригласили туда главного архитектора Москвы [Сергея Кузнецова], руководителя комиссии по монументальному искусству [при Мосгордуме Игоря Воскресенского] поговорить, а нужна ли такая "вертикаль", доминанта на площади. Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение, там, в мэрию", - сказал Венедиктов.

Он также отметил, что в данном вопросе есть два важных аспекта. Первый - архитектурный: размещать ли доминанту на площади в центре Москвы, в какой форме она должна быть выполнена, и кто должен принимать это решение. Второй аспект касается обсуждения "сложной и противоречивой фигуры" российского революционера Феликса Дзержинского. "Считаю, что надо включить [в обсуждение], что без мнения москвичей такой памятник в центре Москвы невозможно создать. <...> Позвали председателя Мосгордумы [Алексея Шапошникова], архитекторов и так далее, будем думать над тем, как включить в этот процесс [жителей], "вырвать из рук" мэра единоличное решение", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что при возведении памятников в столице учитывается мнение местного самоуправления. "У меня возникла мысль, я ее попробую прокачать, не знаю, поддержат ли меня, что по поводу памятника должны высказаться все 123 муниципальных совета Москвы. Это все-таки город, не один район, Лубянка - это центр города", - заключил Венедиктов.

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку: в общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным и теперь пора восстановить его на первоначальном месте. Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку московским властям. В свою очередь, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что ради восстановления исторической справедливости нужно вернуть на Лубянскую площадь бронзовый фонтан скульптора Витали, который до 1934 года стоял на площади. Сейчас он находится во внутреннем дворе Александрийского дворца Нескучного сада. Решать вопрос об установке того или иного объекта нужно исключительно с учетом мнения самих москвичей, подчеркнул Шапошников.