Судья, рассматривающая дело Навального о клевете, отказалась взять отвод

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мировой судья Вера Акимова, ведущая процесс Алексея Навального по делу о клевете на ветерана, отказалась взять отвод, на котором настаивала защита подсудимого, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении заявленного отвода отказать", - огласила решение судья.

Прокурор также огласила письменный ответ главврача больницы, где проходит лечение Артеменко, согласно которому ему не рекомендуется участвовать в процессе.

В свою очередь Навальный поставил под сомнение подлинность заявления Артеменко. "Я хотел бы понять, откуда прокурор получила это заявление, кто передал это заявление. Вы сами написали его и подписали за него?" - обратился к прокурору Екатерине Фроловой Навальный.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.