При реализации почти каждого нацпроекта прокуратура Подмосковья нашла нарушения

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Московской области выявила нарушения при реализации почти каждого нацпроекта, к ответственности привлечены 455 виновных. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Забатурин на коллегии надзорного ведомства по итогам работы в 2020 году.

"В центре нашего внимания оставались вопросы реализации национальных проектов <...> Прокурорами выявлены нарушения при реализации практически каждого из них. Как правило, они касались несоблюдения сроков сдачи работ, их ненадлежащего качества, отсутствия контроля за деятельностью подрядных организаций со стороны заказчиков", - сказал Забатурин.

Всего в этой сфере выявлено 765 нарушений. С целью их устранения внесено 467 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 455 виновных лиц.

Рост числа мошенничеств

Общее количество преступлений в Подмосковье снизилось за прошедший год, но отмечается рост числа мошенничеств.

"Комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью позволил в 2020 году сохранить в Московской области тенденцию к сокращению общего количества зарегистрированных преступлений (на 4%), - сказал прокурор. - Однако ряд острых проблем сохраняется. Зафиксирован рост [числа] совершенных мошенничеств".

При этом более трети преступлений совершено теми, кто ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Также все еще существенно число криминальных проявлений в общественных местах.

В то же время сократилось число убийств, фактов похищения человека, корыстно-насильственных преступлений.

Иски о возмещении ущерба от коррупции

Прокуроры подали за год почти 100 исков о возмещении ущерба от коррупции более чем на 1,2 млрд рублей.

"За год прокурорами в суды направлены 89 исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму, превышающую 1,2 млрд рублей. Рассмотрен и удовлетворен 31 иск на сумму 350 млн рублей. Взыскано 46,4 млн", - сообщил прокурор.

Всего за год зарегистрировано 721 преступление коррупционной направленности. Возбуждены десять дел по ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), на виновных наложены штрафы в размере 27 млн рублей.

Прокурорами Подмосковья выявлено более 4 тыс. коррупционных правонарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено почти 1,8 тыс. виновных, к административной ответственности - 263 лица, возбуждены 24 уголовных дела. В результате прокурорского вмешательства четыре должностных лица уволены в связи с утратой доверия, расторгнуты три трудовых договора, заключенных с нарушением установленного порядка.

Погашения долга по зарплате

Также подмосковные прокуроры добились погашения в прошлом году долга по зарплате на 776,5 млн рублей.

"Несмотря на тяжелое финансовое состояние некоторых поднадзорных предприятий, в прошлом году при участии органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов на сумму 776,5 млн рублей (в 2019 году - 411 миллионов)", - сказал Забатурин.

Он подчеркнул, что своевременное реагирование на невыплату зарплаты было важной задачей в условиях сокращения реальных доходов населения.

Рост количества киберпреступлений

Количество киберпреступлений возросло вдвое за год и достигло почти 10 тыс.

"Критична динамика киберпреступлений. Их число по итогам года возросло почти в два раза (с 4 115 до 9 382), а удельный вес превысил 12% от числа всех зарегистрированных преступлений", - сказал прокурор.

Он отметил, что, учитывая масштабы распространения киберпреступности, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единых алгоритмов выявления и раскрытия, необходимо последовательно наращивать совместные усилия по борьбе с киберпреступностью.

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