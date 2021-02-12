На Юге России в выходные дни ожидаются морозы со снегом и ветром

ТАСС, 12 февраля. Аномальное тепло, державшееся на Юге России последнюю неделю, в выходные дни резко сменят морозы. В среднем температура воздуха в южных регионах страны понизится на 15-20 градусов, пойдут дожди с мокрым снегом, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В пятницу на Юге европейской части России будет сильный ветер, в выходные дни ждем резкое похолодание в среднем на 15-20 градусов. Оно в первую очередь коснется северных регионов - Ростовской и Волгоградской областей, потом Краснодарского края, и уже в воскресенье дойдет до Астраханской области и Калмыкии. Общая тенденция - прохождение холодного атмосферного фронта и вызванное в связи с этим понижение температуры и существенное количество осадков, сначала дождя, потом снега, плюс сильный ветер", - сказал он.

Температура воздуха в регионах Юга страны будет ниже климатической нормы на 10 и более градусов. Похолодание будет продолжительным, морозы сохранятся всю следующую неделю, уточнил Синенков.

В Волгограде в субботу температура воздуха понизится до 2 градусов мороза, в воскресенье - до 6 градусов мороза в дневные часы, существенных осадков в городе не ожидается. Уже в ночь на субботу температура воздуха в Ростове-на-Дону упадет с 14-15 градусов до 5 мороза. В воскресенье ночью прогнозируют до 7 градусов мороза, снег.

В Краснодаре в субботу столбики термометров опустятся с 17 градусов тепла до 2 градусов мороза, в воскресенье - до нуля. Краснодарцы вновь окажутся во власти стихии дождя с мокрым снегом, снегопады прогнозируют всю следующую неделю при дневных температурах около 5 градусов мороза, по ночам - 10 градусов. Как уточнили журналистам в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в связи с предстоящими на следующей неделе морозами, сильными осадками, гололедицей и снежным накатом на дорогах региона уже подготовили к развертыванию пункты обогрева и тяжелую технику для оказания помощи автомобилистам.

Сочи ждут ливневые дожди, похолодание до 5-7 градусов со знаком "плюс". В Ялте в субботу прогнозируют дождь со снегом при 5 градусах мороза днем и до 8 градусов ночью. В Элисте в выходные дни похолодает до 2 градусов мороза, пойдет мокрый снег, на дорогах гололедица. На следующей неделе Калмыкию ждут сильные снегопады. Во Владикавказе столбики термометров в дневные часы опустятся с 15 градусов до нуля, ожидаются дожди с мокрым снегом.