РФПИ подтвердил регистрацию "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах (государство в Карибском бассейне), следует из сообщения фонда.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26. Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина "Спутник V", - сообщил фонд.

Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.

Также, по данным РФПИ, "Спутник V" входит в топ-3 вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений по всему миру. Российскую вакцину опережают только препараты от Pfizer и Astra Zeneca (35 и 31 страна соответственно). Число стран, где одобрен "Спутник V", существенно превышает количество одобрений китайских вакцин Sinopharm (13 стран), Sinovac (10 стран) и CanSino (две страны).