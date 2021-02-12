"Яндекс" раскрыл утечку данных около 5 тыс. почтовых ящиков пользователей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности "Яндекса" выявила внутреннюю утечку, в результате которой были скомпрометированы данные почти 5 тыс. почтовых ящиков. Владельцы этих аккаунтов получили уведомления о необходимости смены пароля, говорится в сообщении компании на сайте.

"В ходе регулярной проверки службой безопасности "Яндекса" был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков", - объяснили в компании.

В "Яндексе" уточнили, что неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован, их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи.

По выявленному инциденту проводится внутреннее расследование и будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, отметили в "Яндексе". В компании считают, что это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей. Также компания обратилась в правоохранительные органы.

"Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента", - добавили в "Яндексе".