Навальный во время суда по делу о клевете получил более 10 замечаний от судьи

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный во время судебного процесса по его уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко получил 10 замечаний от судьи из-за своего поведения.

Как передает корреспондент ТАСС, судья неоднократно прерывала оскорбительные высказывания Навального замечаниями и угрозами удалить из зала. Общее число замечаний за два заседания составляет уже более 10.

Навальный неоднократно допускал оскорбления в адрес ветерана, его внука и судьи. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram и в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.