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Лавров: порядочному человеку ясна оценка действий Навального в деле о клевете на ветерана

Министр также указал, что на этом конкретном процессе присутствовали представители посольств Великобритании и Франции, и подчеркнул, что эти страны являлись союзниками СССР во Второй мировой войне
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Любой порядочный человек в состоянии оценить поведение Алексея Навального на суде по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я даже не буду это комментировать. Любому порядочному человеку все ясно и все понятно", - сказал Лавров.

Он также указал, что на этом конкретном процессе присутствовали представители посольств Великобритании и Франции, и подчеркнул, что эти страны являлись союзниками СССР во Второй мировой войне.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал, по версии обвинения, комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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