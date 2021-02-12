Путин наградил представителей Роспотребнадзора и Минздрава за вклад в борьбу с COVID-19

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил представителей Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы за вклад в организацию помощи и предотвращение распространения коронавируса. Указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

За большой вклад в организацию работы по оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса орденом Пирогова награждены двое заместителей главы Роспотребнадзора - Елена Ежлова и Вячеслав Смоленский. Эту награду также получили два других представителя ведомства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени удостоены шесть заместителей руководителя Департамента здравоохранения Москвы - Юлия Антипова, Елена Ефремова, Алексей Паламарчук, Элла Попова, Андрей Старшинин и Алексей Токарев, а также начальник управления организации первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Татьяна Колесникова. Среди других награжденных - директор Департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина и директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова.

Президент также наградил медалью Луки Крымского ряд сотрудников Роспотребнадзора.