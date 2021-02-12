Кремль опубликует выдержки из встречи Путина со СМИ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Кремль в пятницу опубликует небольшие выдержки из закрытой встречи президента России Владимира Путина с главными редакторами ведущих отечественных СМИ, прошедшей 10 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, станет открытым и комментарий по Донбассу.

"Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам. Далеко не всем", - сказал представитель Кремля. "Сделаем это сегодня вечером, так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят. И специально для вас мы включим слова Путина по Донбассу", - добавил он.

Пресс-секретарь опроверг информацию о том, что президент якобы заявил, что вопрос Донбасса в РФ должен быть принят с учетом интересов всех россиян. "Нет, у вас неправильная информация. Действительно, [на встрече] была тема Донбасса. Действительно, был ответ президента", - сказал Песков. "Распулим телеканалам эти слова президента. Без вопросов, без всего, просто заявления президента, которые наиболее с нашей точки зрения интересны", - уточнил он, отметив, что эти заявления "не такие", как утверждалось в СМИ.

"Газета "Коммерсантъ" иногда ошибается", - подчеркнул Песков, комментируя содержание материала, опубликованного по итогам встречи руководителей и главных редакторов российских СМИ с президентом.