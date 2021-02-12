Патриарх: в общественных конфликтах Церковь несет ответственность и за правых, и за левых

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) несет пастырскую ответственность и за правых, и за левых и должна прилагать все усилия для преодоления общественных конфликтов. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал на заседании Высшего церковного совета (ВЦС).

"Церковь несет ответственность за всех - за правых, за левых, и мы должны находить правильные слова, которые ни в коем случае не должны разжигать конфликт. <...> Мы должны, мои дорогие братья, сознавать огромную ответственность церкви в нынешнее время и делать все для того, чтобы преодолевались конфликты, которые сегодня присутствуют в нашем обществе", - приводят его слова на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Выступая на одной стороне баррикады как бы от имени Церкви, отметил патриарх, священники отталкивают от нее тех, кто по другую сторону, "а и там, и там - наш народ; и там, и там - наша паства". Давая политические оценки, в частности, Церковь, по его мнению, совершает ошибку.

"Когда священнослужитель <...> превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда, чем пользы. <...> Не надо считать, что наш долг - подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например среди городской интеллигенции, точки зрения. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить вражды между людьми" , - добавил он.

"Я очень надеюсь, что мы все, осознавая нашу общую ответственность за пастырскую работу с гражданами России и не только с ними, но и вообще с нашей паствой, будем делать все для того, чтобы помогать людям сохранить себя в условиях политических турбуленций, не разрушить свою веру, но, наоборот, укрепиться в вере, чтобы наше участие позволило снизить градус конфронтации", - заключил патриарх.

Высший церковный совет является исполнительным органом РПЦ, действующим при патриархе Московском и всея Руси. Патриарх Кирилл выступил с инициативой о его создании в 2011 году. В компетенцию ВЦС, согласно положению о нем, входят координация деятельности синодальных и иных общецерковных учреждений, обсуждение текущих вопросов церковной жизни, принятие мер к исполнению определений поместных и архиерейских соборов и т. д.