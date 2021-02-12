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Кремль не комментирует поездки российских граждан за рубеж, в том числе Юлии Навальной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Кремль не считает темой для своего комментария информацию об отъезде из России Юлии Навальной, супруги Алексея Навального. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не комментируем поездки за границу российских граждан, это не наше дело", - сказал Песков. Он отметил, что "тысячи, а то и десятки тысяч граждан ежедневно вылетают за границу", поэтому не нужно адресовать подобные вопросы Кремлю.

Ранее в СМИ появилась информация о вылете Юлии Навальной из Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

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