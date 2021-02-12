Кабмин направит более 49 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим больных с COVID-19

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Кабмин РФ направит более 49 млрд рублей на выплаты медикам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

По его словам, ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается. "[Медики] по-прежнему трудятся в непростых условиях, правительство продолжает их поддерживать. Направим более 49 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на I квартал текущего года", - отметил Мишустин.