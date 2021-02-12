{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Кабмин направит более 49 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим больных с COVID-19

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Кабмин РФ направит более 49 млрд рублей на выплаты медикам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

По его словам, ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается. "[Медики] по-прежнему трудятся в непростых условиях, правительство продолжает их поддерживать. Направим более 49 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией. Это средства на I квартал текущего года", - отметил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Путин лично поздравит академика Дедова с юбилеем
Специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии исполнилось 80 лет
Читать полностью