В ЕК заявили, что ЕС должен вакцинировать 70% взрослого населения к 21 сентября

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) уточнила цель стратегии вакцинации ЕС - 70% взрослого населения Евросоюза должны быть вакцинированы не "к лету", а к концу лета по астрономическому принципу - то есть к 21 сентября. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поставили задачу вакцинировать 70% населения ЕС к концу лета, а лето, как вы знаете, заканчивается 21 сентября", - заявила она.

Таким образом, стратегия вакцинации ЕС, сформулированная в декабре 2020 года, плавно смещает прописанные в ней сроки без корректировок самого документа. Изначально глава Еврокомиссии объявляла о необходимости вакцинировать 70% взрослого населения "к лету", затем в заявлениях Еврокомиссии стала звучать формулировка "летом", после этого - "к концу лета", и, наконец, теперь появилось новое уточнение, что лето имелось в виду не календарное, а астрономическое - то есть заканчивается оно не 31 августа, а 21 сентября - по дате осеннего равноденствия.

В первом квартале 2021 года ЕС столкнулся с недоставкой по сравнению с оговоренными в контрактах на предзаказ вакцины объемами от всех трех западных поставщиков, препараты которых на данный момент уже разрешены в ЕС. На данный момент Еврокомиссия ожидает получить в первом квартале 106 млн доз, тогда как во втором квартале ситуация должна нормализоваться и поставки достичь расчетных 300 млн доз.