Песков указал на необходимость преодолеть тенденцию по снижению доходов россиян

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ситуация с доходами россиян пока остается напряженной, поскольку в 2020 году наблюдалась тенденция к их снижению, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами в пятницу представитель Кремля прокомментировал данные Росстата, по которым реальные располагаемые доходы россиян (доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и так далее), скорректированные на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом.

"Это та статистика, которая показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы", - считает Песков. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "неоднократно говорил, что главная задача - это купирование негативных последствий мировых кризисных явлений, которые приводят к падению жизненного уровня, и вывод траектории в сторону роста".

"Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году", - констатировал представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что "ведется работа" по преодолению этой тенденции.