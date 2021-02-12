Кабмин выделит Петербургу более 760 млн рублей на два детских сада

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство России направит Санкт-Петербургу более 760 млн рублей на приобретение в собственность города двух детских садов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на очередном заседании кабинета министров. По его словам, это решение позволит сократить дефицит мест в дошкольных организациях региона.

"В повестке заседания также вопрос о выделении более 760 млн рублей на приобретение в собственность города Санкт-Петербурга двух детских садов", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что этот вопрос обсуждался во время его рабочей поездки в Санкт-Петербург в декабре прошлого года. Тогда губернатор города Александр Беглов обратил внимание на проблему дисбаланса между социальной и жилой застройкой, особенно в новых районах города. Беглов попросил помощи у федерального правительства, пояснив, что Петербургу нужны два детских сада, а средств на эти проекты не хватает.

Как отметил на заседании в пятницу Мишустин, эти сады будет посещать более 500 детей. "В результате в Санкт-Петербурге сократится дефицит мест в дошкольных организациях в районах с массовой жилой застройкой", - указал он.

Глава кабинета министров добавил, что решение таких проблем - "важная задача при создании социальной инфраструктуры во всех регионах страны, и особенно там, где идет активное жилищное строительство". "Возможность устроить ребенка в государственный детский сад недалеко от дома - один из главных аргументов для семей с детьми при выборе нового жилья", - заключил он.