Судья сняла все вопросы Навального к внуку ветерана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в пятницу снял многочисленные вопросы Алексея Навального к внуку ветерана Игната Артеменко, передает корреспондент ТАСС.

"Подсудимый не задает вопросы по существу. Вопросы снимаются. Допрос завершен", - постановила судья Вера Акимова.

Навальный пытался выяснить у внука ветерана Игоря Колесникова его материальное благосостояние, источники заработка и также его возможную роль при возбуждении уголовного дела. Он обвинил Колесникова в "торговле своим дедом", за что получил замечания от суда.

Колесников ответил, что слова подсудимого оскорбляют его самого и его деда, являются необоснованными и в целом являются попыткой "перемыть грязное белье". После завершения допроса Колесникова суд продолжил допрос других свидетелей обвинения.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram и в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.