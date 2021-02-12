На Кубани сократили на 30% коечный фонд для пациентов с коронавирусом

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Коечный фонд для заразившихся коронавирусом в медучреждения Краснодарского края сократили практически на 30%. Три медицинских организации вернулись к работе по профилю из-за снижения числа нуждающихся в стационарном лечении пациентов, сообщил на брифинге в пятницу замначальника управления организации медпомощи населению краевого Минздрава Юрий Сарычев.

"В феврале количество медорганизаций, оказывающих помощь больным с COVID-19, сокращено до 24. Коечный фонд сокращен практически на 30%. На фоне уменьшения коечного фонда в настоящее время занято 3 410 коек, из них пациентов с коронавирусом 1 313, свободных коек - 1 040, что составляет 23,4% от всего коечного фонда", - сказал Сарычев.

Он уточнил, что решение о снижении количества организаций, перепрофилированных для помощи больным с коронавирусом, вызвано тем, что начиная с января в регионе отмечается снижение числа пациентов, находящихся на стационарном лечении. К плановой работе вернулись госпиталь ветеранов, кожно-венерологический диспансер №2 в Сочи и центр охраны материнства и детства в Сочи.

"При изменении ситуации мы готовы как в сторону увеличения, до 7 тыс. [мест], увеличить коечный фонд, так и на переход к плановому приему наших медицинских организаций", - отметил замначальника управления.

Также Сарычев отметил, что за все время пандемии больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Краснодаре и Сочи, а также в Белореченском и Туапсинском районах.

За сутки в регионе выявлены 173 случаев заражения коронавирусом, общее количество заразившихся за время пандемии составляет 35 844, 28 354 пациентов выздоровели, 101 человек находится в тяжелом состоянии, из них 97 - на ИВЛ, 4 - на ЭКМО.