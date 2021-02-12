В Сербии вручили награду "Золотое перо" российскому журналисту Евгению Баранову

БЕЛГРАД, 12 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Союз журналистов Воеводины (северный автономный сербский край) вручил главе Русского дома в Белграде Евгению Баранову награду "Золотое перо" за многолетнюю журналистскую деятельность. Награждение состоялось в пятницу на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Золотым пером" Союза журналистов Воеводины награждается журналист, комментатор Первого канала российского телевидения Евгений Баранов. На высокопрофессиональном уровне, особенно в формате репортажа, который достигает уровня документального фильма, Евгений Баранов свидетельствовал о переломных потрясениях в регионе конца 20 - начала 21 веков, особенно относящихся к Косову и Метохии. Многие его работы демонстрировались и в программах сербского телевидения", - говорится в заявлении СЖ Воеводины.

В свою очередь Евгений Баранов назвал честью "золотую награду из сербских рук". "Для меня эта награда - большая честь, я считаю ее завершением первой половины своего журналистского пути. Надеюсь, что вторая часть пути, посвященная развитию российско-сербских отношений, также пройдет с пользой", - заявил Баранов.

Награды "Золотое перо" за знаковые многолетние успехи в журналистике также получили сербские журналисты Йован Мемедович, Драго Негован и Зоран Шечеров.

Решение о награждении было опубликовано 30 декабря 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией вручение наград состоялось только сейчас.

Союз журналистов Воеводины является одной из старейших организацией журналистов на Балканах и ведет свою историю с 1902 года.