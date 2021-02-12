Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины от коронавируса компании Curevac

ГААГА, 12 февраля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало постепенную экспертизу вакцины от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компанией Curevac. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регулятора.

"Комитет по лекарственным средствам для человека начал постепенную экспертизу вакцины", - отмечается в документе.

"Решение основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних этапах клинических испытаний на взрослых людях, - уточнило EMA. - Они свидетельствуют о том, что препарат способствует выработке антител и иммунных клеток, атакующих коронавирус".

Curevac в настоящее время проводит испытания на людях для оценки безопасности, иммуногенности и эффективности вакцины. Агентство, со своей стороны, будет проводить оценку данных этих и других клинических испытаний по мере поступления. "Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для выдачи временного регистрационного удостоверения", - подчеркнули в EMA, добавив, что временные рамки этого процесса на данном этапе установить невозможно.

К настоящему времени EMA выдало временное регистрационное удостоверение для трех вакцин. Первой на территории ЕС 21 декабря прошлого года была одобрена вакцина Comirnaty, совместно разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, после чего в странах сообщества стартовали кампании по вакцинации населения. Вслед за этим 6 января временное регистрационное удостоверение было выдано для вакцины Moderna, производимой одноименной американской компанией. А 29 января агентство дало добро на использование вакцины, разработанной британско-шведской компанией Astrazeneca и Оксфордским университетом.