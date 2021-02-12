Эксперт: эндокринологическая служба России отвечает примерно за 47 млн пациентов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Около 47 млн пациентов с различными метаболическими заболеваниями находятся под наблюдением врачей и в целом эндокринологической службы России. Об этом в пятницу сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный специалист - эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если сегодня говорить, безусловно, об эндокринологической службе, то, мне кажется, многотысячный коллектив специалистов, врачей-эндокринологов успешно выполняет свою работу, потому что отвечать примерно за 47 млн больных диабетом и другими метаболическими заболеваниями и за детство конечно, это требует усилий. Это хронические, как правило, заболевания. Это требует внедрения совершенно новых технологий", - сказал он.

Директор Центра эндокринологии также поблагодарил главу государства за инициацию целого ряда важных проектов для улучшения медицинской помощи пациентам по данному направлению. В частности, это генетические исследования и персонализированная медицина. "Это совершенно по-другому уже влияет и на науку, и на здравоохранение, и на медицину, и на экономику в целом. Ведь для здравоохранения персонализированная медицина сегодня это парадигма совершенно другого профилактического направления здравоохранения. Сегодня [это] возможно, и уже это мы делаем, по генетическим маркерам мы определяем риски заболеваний и их нивелируем. Или ранняя диагностика и индивидуальное лечение", - пояснил он.

По его словам, важно то, что "генетика развивается по-настоящему, это пошло очень хорошо". "И эти технологии, уже новые технологии, мы закладываем в развитие эндокринологической службы", - заключил Дедов.