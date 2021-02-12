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Эксперт: эндокринологическая служба России отвечает примерно за 47 млн пациентов

Глава Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов поблагодарил президента Владимира Путина за инициацию важных проектов для улучшения медицинской помощи пациентам по этому направлению
Президент РФ Владимир Путин и президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения России, главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения России, главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Около 47 млн пациентов с различными метаболическими заболеваниями находятся под наблюдением врачей и в целом эндокринологической службы России. Об этом в пятницу сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный специалист - эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если сегодня говорить, безусловно, об эндокринологической службе, то, мне кажется, многотысячный коллектив специалистов, врачей-эндокринологов успешно выполняет свою работу, потому что отвечать примерно за 47 млн больных диабетом и другими метаболическими заболеваниями и за детство конечно, это требует усилий. Это хронические, как правило, заболевания. Это требует внедрения совершенно новых технологий", - сказал он.

Директор Центра эндокринологии также поблагодарил главу государства за инициацию целого ряда важных проектов для улучшения медицинской помощи пациентам по данному направлению. В частности, это генетические исследования и персонализированная медицина. "Это совершенно по-другому уже влияет и на науку, и на здравоохранение, и на медицину, и на экономику в целом. Ведь для здравоохранения персонализированная медицина сегодня это парадигма совершенно другого профилактического направления здравоохранения. Сегодня [это] возможно, и уже это мы делаем, по генетическим маркерам мы определяем риски заболеваний и их нивелируем. Или ранняя диагностика и индивидуальное лечение", - пояснил он.

По его словам, важно то, что "генетика развивается по-настоящему, это пошло очень хорошо". "И эти технологии, уже новые технологии, мы закладываем в развитие эндокринологической службы", - заключил Дедов.

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