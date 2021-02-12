Росздравнадзор проверяет интернат под Воронежем из-за сообщения об антисанитарии

Как рассказала ТАСС руководитель департамента социальной защиты Воронежской области Ольга Сергеева, в Оробинском психоневрологическом интернате сейчас находятся 98 пациентов. Интернат состоит из двух корпусов 1959 и 1962 годов постройки, он включен в список для капитального ремонта в 2022 году. "Котельную мы уже построили, до этого они углем топили, отремонтировали душевые и туалетные кабинки, они выглядят сейчас совсем не так, как на видеосъемке", - сказала Сергеева, уточнив, что видела видеозапись в социальной сети "ВКонтакте".

По ее данным, с апреля 2020 года Оробинский психоневрологический интернат из-за пандемии коронавируса находится в режиме самоизоляции, и выложенная в интернет видеосъемка сделана не менее года назад, после этого в интернате провели замену водопровода, косметический ремонт банно-прачечного комплекса и некоторых помещений. Собеседница агентства уточнила, что на видеозаписи в интернете присутствует санитар учреждения, который с апреля 2020 года не выходил в смены, в начале прошлого года он получил выговор от руководителя интерната за ненадлежащее поведение с пациентами, в настоящее время он остается работником учреждения.